Gabo me enseñó que un autor talentoso llega a donde quiera: Wendy Guerra

el Instituto Superior de Arte, fundado por el escritor colombiano en La Habana.

Publicidad

“Gabo fue mi maestro, ha sido como mi abuelo. Soy como su hija adoptiva, mi carrera no hubiera sido la misma si no hubiera empezado con él”, aseguró la novelista.

“Lo más grande que me enseñó Gabo es que contra el trabajo no hay quien pueda. Me enseñó que un autor talentoso llega a donde quiera”, agregó la escritora que hace partedel grupo Bogotá 39, que reúne a las 39 voces de escritores latinoamericanos relevantes.

Publicidad

“Hay una especie de hermandad con esos 38 escritores. Es una escuela porque nos leemos mutuamente”, puntualizó.