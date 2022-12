Gustavo Petro fue un gran Senador y es un pésimo Alcalde: Francisco Santos

de Bogotá Gustavo Petro.

“A veces dicen que la imprudencia es simplemente aquel que no se queda con las cosas guardadas, yo no me quedo con las cosas guardadas. A veces prefiero esa imprudencia a quedarse callado y no decir lo que uno está sintiendo, aguantar el abuso, el erro y la trampa”, manifestó inicialmente.

Con respecto a la campaña para revocar a Petro dijo “yo vivo en Bogotá y adoro está ciudad, la morcilla de Doña Mercedes en Fontibón, ver esas montañas hermosas, ver a Santa Fe; para mí esto es el hábitat perfecto. Pero ahora veo una ciudad que está en un desastre económico y, social. Después de quedar por fuera de la carrera presidencial vi lo de la revocatoria, que estaba muy tímida en su campaña para enfrentar semejante monstruo político que es Gustavo Petro con canal y marchas; estaba muy indignado y decidí meterme en esta campaña”, afirmó.

Además, aseguró que se metió a la campaña sin ningún cálculo político distinto al de mandarle un mensaje a los alcaldes que vienen del Senado o de no conocer el Estado y sienten que pueden manejar una ciudad de 7 millones de habitantes. “Me metí como ciudadano y por eso he estado enfrentando a mucho politiquero”.

“No hago cálculos políticos, no estoy pensado en este momento en la Alcaldía de Bogotá. Si hiciera cálculos políticos estaba de candidato a la Presidencia. Yo hago las cosas de corazón y a mí el corazón me duele terriblemente por esta ciudad”, manifestó.

“Acá lo que hay es la posibilidad legal de destituir a un alcalde malo, mediocre, incompetente, que no es más transparente y que quiere dividir la ciudad. Gustavo Petro fue un gran Senador y es un pésimo Alcalde. Sus errores son no conocer la ciudad e improvisar. Lo que estamos viendo es un alma muy poco democrática de un alcalde que como funcionario tiene que dar ejemplo”, puntualizó.