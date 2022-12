Gustavo Quintero, el artista que pone a bailar a los colombianos en navidad

que ha hecho y de los detalles íntimos de su vida.

“La canción Fantasía Nocturna nos abrió las puertas para visitar 25 países, donde obtuvimos varios premios; mientras que el que me entregó la canción, Adolfo Echeverría, está es su lecho bien enfermo. Ya casi no hay compositores porque no les dan las regalías que corresponden”, manifestó este cantautor de música tropical colombiana escuchado principalmente en las fiestas decembrinas.

“Nos va bien económicamente gracias a Consuelo, mi esposa, quien llegó y nos ordenó”, agregó el artista.

Quintero, quien nació en Rionegro (Antioquia) el 23 de diciembre de 1939, celebró en agosto pasado medio siglo de carrera. De regalo pidió un pastel, 50 millones de pesos y un diamante.