Hace rato no tenía un éxito tan fuerte en mi carrera: José M. Ospina sobre Niche

José Manuel Ospina no solo se destaca en el humor, su talento también lo llevó a convertirse en una gran estrella de la televisión donde ha interpretado diversos personajes con mucho éxito, incluso representó a Jaime Garzón en una serie de televisión llamada 'Los tres caínes'.





“Primero fue un acto de irresponsabilidad porque no sabía a lo que me iba a enfrentar, cuando llega la oportunidad de hacer a Jaime hice un casting y al otro día me dijeron que arrancaba en 15 días”, aunque señala que también hubo algo de suerte en esa elección.





“Sobre su desempeño en ese papel y el recibimiento del público, José Manuel expresó que “la gente lo aceptó, le gustó. Fue un trabajo encarado con seriedad, yo leía muy bien los libretos y no permitía que se dijera algo que yo no conociera de la historia”, afirmó.





Por otro lado, y ya trasladándonos a la actualidad, José Manuel Ospina se refirió al papel (Saúl) que interpreta en Niche, lo que diga el corazón; la exitosa serie de Caracol Televisión que relata la historia de ese grupo musical de salsa.





“Es una cosa maravillosa, hacía mucho rato que no había un éxito tan fuerte en mi carrera, cuando la gente me ve en la calle me dice Saúl”.





Finalmente, José Manuel dice ser un hombre agradecido con la vida porque “me ha regalado muchas cosas buenas y me ha dado el talento y la oportunidad de demostrarlo”.