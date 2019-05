Hacer videos no es fácil, no dejen sus sueños por un arrebato: ‘La Liendra’

Por: Redacción Digital BLU Radio

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, estuvo en Mesa BLU hablando sobre su rápido crecimiento en las redes sociales, en donde ha alcanzado más de tres millones de seguidores en Instagram.

En principio, Mauricio explicó que ‘La Liendra’ es un personaje que solamente sale con una cámara y cuando tiene personas en quienes confía a su lado. “De las 24 horas del día, ‘La Liendra’ sale 4 solamente”, contó el influenciador.

Sin embargo, el nombre del creador de contenido no es algo usual. ‘Liendra’, en el barrio donde vivió en su niñez, significa “una persona que tiene aspecto de ladrón”, según contó.

Vivió toda su infancia en La Tebaida, Armenia, comenzó a hacer videos hace alrededor de seis años, pero fue hace dos cuando comenzó a crecer en las plataformas digitales de manera acelerada, pese a que su vida no fue nada fácil, para Mauricio vale más el haberse superado a sí mismo.

“Creo mucho en no buscar las cosas, sino que se dan. Yo también tuve mis errores y los acepto, pero mi mamá es una guerrera, nos sacó adelante a sus cinco hijos. Siempre ha trabajado en restaurantes y cuidando niños, siempre fue muy bella persona, pero demasiado pobre”, contó ‘La Liendra’.

Publicidad

Pese a la vida complicada que vivió en su niñez, para Mauricio es más importante lo que ha logrado, conseguir un trabajo que le da la oportunidad de ayudar a su familia e, incluso, el buscar graduarse del colegio a sus 18 años y, en algún momento, poder estudiar negocios de manera profesional.

Antes de convertirse en uno de los influenciadores más vistos en las redes sociales en Colombia, La Liendra trabajaba cogiendo tomates en una finca, después en una empresa de plátanos, y fue allí donde comenzó a crecer en Instagram, la plataforma en la que se propuso un día alcanzar un millón de vistas en sus videos, que finalmente consiguió.

Lea también:Desnudos y en el baño: la atrevida foto de ‘La Liendra’ y su novia

Videos de tenis rotos, de formas de conquistar a las mujeres, de la vida entre amigos o burlándose de sus propias desgracias, Mauricio Gómez ha logrado hacer de Instagram y YouTube su fuente de ingresos, teniendo en cuenta que, si bien “la plata no es felicidad, sí manda”.

No obstante, una de las cosas que más mencionan en los comentarios de sus videos o publicaciones es el por qué no se opera las orejas, pero ‘La Liendra’ tiene clara la respuesta: “no me opero las orejas ni me tapo mis tatuajes porque son lo que me han dado todo lo que tengo”.

Publicidad

Dentro de los influenciadores que más admira están ‘El Mindo’ y ‘La Segura’, dos caleños que antes veía en las redes sociales y actualmente son sus amigos.

Aunque su vida es la creación de contenido en la plataforma digital, ‘La Liendra’ confesó que no es nada fácil serlo, incluso, le envió un mensaje a todas las personas que lo escuchan y ven a diario: “no dejar los sueños por un arrebato”. El influenciador lo dijo porque, explicó, ha conocido personas que dejaron sus carreras y sus vidas por convertirse en instagramers, algo que, para él, no es lo más correcto.

Escuche aquí la entrevista completa: