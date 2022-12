Hamilton gana en Japón y camina hacia su tercer mundial, como Senna

Lewis Hamilton (Mercedes) se aproxima un poco más a su tercer título mundial, como Ayrton Senna, al ganar este domingo en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka, por delante de su compañero de equipo Nico Rosberg y Sebastian Vettel (Ferrari).

Autor de otra carrera perfecta, el doble campeón mundial igualó a Senna, su ídolo de juventud, con 41 victorias en F1, en el circuito donde el campeón brasileño conquistó sus tres títulos mundiales (1988, 1990, 1991). Feliz presagio.

"Debo agradecer a todos los aficionados que vinieron el viernes bajo la lluvia", dijo Hamilton, radiante, sobre el podio de la 14ª prueba de la temporada. "Igualar el récord de victorias de Ayrton Senna en un circuito donde me encantaba verle pilotar es una cosa especial, parece irreal, no sé qué decir".

Saliendo en primera línea, al lado de Rosberg (pole), fue capaz de adelantar al germano en la primera curva. A partir de ahí, fue abriendo hueco y no tuvo preocupaciones en las 53 vueltas de una carrera en pista seca, un año después del accidente que le costó la vida al francés Jules Bianchi.

"Era muy importante para nosotros vengarnos, y volver a los puestos delanteros. No hicimos un buen trabajo en Singapur, pero si lo hicimos hoy", añadió el inglés después de su octava victoria de la temporada, y el octavo doblete de Mercedes.

"No se ve bien, porque irremediablemente tenía que ganar hoy", dijo Rosberg en el podio. Después de salir desde la pole, la 17ª de su carrera, vio como Hamilton lo rebasaba en la primera curva.

"No se me da mal este circuito (donde ya ha ganado en tres ocasiones) y quería ganar. Tomé el riesgo de pasar a Nico en la salida, porque aquí es muy difícil adelantar", comentó Hamilton. "Lewis salió mejor, en la curva 1 hubo una bonita pelea, en la curva 2 él tenía el interior y me pasó. Estoy contento de mi remontada y el trabajo del equipo tras Singapur", dijo Rosberg, quien tuco que remontar desde la cuarta plaza tras la primera vuelta.

Vettel, único piloto en batir a Mercedes este año, en tres ocasiones, se subió al podio, el 10º de la temporada, y consolida su tercera plaza en el Mundial por detrás de los intocables Mercedes.

"Lo hemos intentado. Fue interesante ver cómo pelearon en la primera vuelta. En conjunto, estoy contento por mi carrera", resumió el cuádruple campeón mundial alemán, cuatro veces ganador en Suzuka. "Vamos en la buena dirección. Estamos mejor que lo que la gente esperaba".

Por el contrario, en otra escudería prestigiosa todos son problemas: McLaren, en casa de su motorista Honda, cuenta con "un motor de GP2", según espetó el español Fernando Alonso por su radio de a bordo. Terminó 11º, fuera de los puntos, y el británico Jenson Button, 16º. "Es vergonzoso ver con que pilotos nos batimos", dijo el doble campeón mundial español.

AFP