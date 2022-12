¿Hasta qué punto debe llegar el juego sexual?

a la pareja de lo que no le gusta en el sexo.

Flavia dijo que “el mejor elogio es que le digan a uno que es divertido en la cama. No es escuchar que uno es sexy en la cama y que hace el canguro cojo”.

“De alguna forma uno va tocando sus límites durante la relación sexual y los va diciendo de alguna forma. Entonces uno va y aleja a la persona de las partes de su cuerpo que no le gustan y el otro va entendiendo”, opinó Flavia.

Felipe afirmó que hay un tema de preguntar si se sintió bien y si le gustó el juego y agregó que “el cuerpo habla y se debe estar atento”.

Alex aseguró que “no puede ser un tema de autoestima y de que no le gusto un acto sexual y por ende no me gustas tú, debe ser de que si no le gustó un acto sexual pero le gustaría otro”.

“Hay un tema de conocer su propio cuerpo y de conocer sus propios límites”, dijo Alex.