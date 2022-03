Horóscopo de hoy: miércoles 16 de marzo

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Aries: Eres muy enérgico y el movimiento te inspira. Mucho más en estos momentos en que la luna está a punto de llenarse y la energía circula por doquier. Pero no permitas que el exceso de responsabilidades te aparte de las actividades y seres que amas. Toma una pausa y agradece por un momento lo que tienes. En el amor: evita los dramas, propiciar situaciones de adrenalina y conflicto puede parecer emocionante pero no es sano para ti ni tu relación.

Tauro: Estás emprendiendo nuevos proyectos y tu talante y persistencia te llevarán a sacarlos adelante con éxito. No permitas que otras personas te desanimen, recuerda que solo quien ha logrado menos que tú se atreverá a criticar tus esfuerzos. Ten cuidado de gastar en exceso, recuerda esta palabra: mesura, sabemos que la conoces pero cuando de placer se trata puedes olvidarla. En el amor: atrévete a decirle a tu pareja o proyecto de pareja eso que le has ocultado por temor a una discusión. Todo saldrá bien, recuerda que tu pareja es tu equipo.

Géminis: Hoy te has sentido irritable y sin darte cuenta estás poniendo una barrera entre tú y los demás. Evita las ráfagas de irritabilidad que pueden ser producto del estrés. Lo mejor es que enfoques toda esta energía en trabajar por tus proyectos. La luna en Leo ta da la creatividad y pasión que necesitas para llevarlos a buen término. En el amor: al ser tu elemento el aire, tiendes a ocultar tus sentimientos o racionalizarlos demasiado. Intenta expresarle a tu pareja o a esa persona que te gusta todo lo que sientes sin pensarlo demasiado, esto le dará un toque de profundidad extra a esa relación.

Cáncer: Sentirás que enfrentas muchos desafíos y tendrás muy poca disposición para enfrentarlos ya que Saturno está agotando tus energías solares vitales. La paciencia y la perseverancia te ayudarán a superar este momento difícil. Ten cuidado con las figuras de autoridad: sigue tratando de transmitir tu punto de vista sin actuar de manera impulsiva. Concéntrate en las áreas exitosas de tu vida y deja ir los proyectos y relaciones fallidas que son parte del pasado. En el amor: es momento de mirar en tu interior, solo en ti está la respuesta de por qué han fallado tus relaciones pasadas y entenderás si la persona en la que estás enfocado actualmente es quien debería quedarse.

Leo: Estás preocupado por los aspectos más profundos de la vida y es un buen momento para descubrir qué está pasando dentro de ti a través de la meditación o la reflexión. La comunicación con los demás será cada vez más profunda. Puedes conocer personas que te distraigan de concentrarte en tus objetivos y es posible que tengas problemas menores con el dinero o los acuerdos financieros, pero se tratará de una situación muy temporal. En el amor: Es fácil que ciertas personas pongan sus ojos en ti, pero no todo el que te admira es digna de tu ser. Cuidado con las falsas promesas de amor.

Virgo: Amas el detalle y revisar todo minuciosamente, es por esto que muchas veces olvidas ver los logros en visión macro y te juzgas duramente. Con los demás por el contrario, tiendes a ver lo positivo y minimizar lo negativo. Cuidado con esta tendencia que te empuja a vivir inconforme contigo mismo. Tienes un gran corazón aunque a veces lo ocultes. No dudes que estás haciendo las cosas bien. Una palabra para ti: confía. En el amor: es el momento de avanzar hacia un nuevo nivel con tu pareja. No es sano quedarte estancado.

Libra: El equilibrio es clave para ti, sin embargo la situaciones de conflicto serán las que te lleven a saldar asuntos que se han quedado en el aire, no les temas. Confía en tu guía interior y recuerda que no todo puede ser belleza y perfección. Muchos a tu alrededor piensan que eres encantador, utiliza esto a tu favor. En el amor: no cargues a tu pareja con todos tus dramas, comprende que tiene los suyos propios y recuerda que aunque te afecte más de la cuenta, todos los problemas tienen solución. Tu palabra: Calma.

Escorpio: Te sentirás más conectado a ti que de costumbre. De todas maneras no es extraño que naufragues en tu interior, para ti es una ventaja el poderte conocer de una manera profunda, pero no olvides a los demás. Debes aprender a ser un poco más confiado. No es un buen momento para las inversiones, si tienes alguna en mente piénsalo muy bien. En el amor: los celos nunca han llevado a nada bueno, eres un ser único y la persona que tiene tu corazón lo sabe. Ten confianza.

Sagitario: Ese proyecto que tenías en mente comenzará a concretarse. Pon todo de ti para sacarlo a flote y la recompensa llegará pronto. El gasto excesivo de energía que haces a diario podría pasarte factura. Es recomendable una caminata en un parque o un viaje corto para despejar tu mente. Buen momento para las finanzas, el dinero comenzará a fluir. En el amor: no descuides tu vida sentimental, a veces, el brillo que despliegas ante tus amigos puede parecer indiferencia hacia tu pareja, controla estas tendencias.

Capricornio: hoy sentirás que el trabajo no termina. Pero ojo, tal vez es porque estás ambicionando más de lo que puedes alcanzar. Descansa un poco y piensa en tu salud. De vez en cuando hay que profundizar en temas espirituales y recordar tus emociones. No te muestres más duro de lo que eres solo por aparentar autocontrol. En el amor: la rutina te hace enormemente feliz, pero no olvides preguntar a tu pareja si también es lo que desea. Considera hacer planes distintos y olvídate de los formalismos por un momento.

Acuario: Tu temperamento no se ve afectado por los conflictos o voluntad de los demás. Estás razonablemente satisfecho contigo mismo y con los objetivos que esperas alcanzar. Debido a que estás muy motivado para lograr tus objetivos, el éxito es más que probable. Piensa en las áreas de tu vida que deseas cambiar, ¡Este es el momento de la manifestación!. En el amor: Usa el tiempo para hacer que tu relación con esa persona especial evolucione y crezca. La paciencia es la clave.

Piscis: Has estado atravesando momentos difíciles y llegas al punto de no ver la salida, sin embargo, cada cosa que suceda hoy será enfocada al crecimiento de tu espíritu. Agradece cada prueba de la vida, porque de ellas saldrás fortalecido. Te preocupas por ayudar a otros que son menos afortunados que tú, pero no te sacrifiques más de la cuenta. Recuerda que siempre debes ponerte primero. Es un momento para tener cuidado con tu situación financiera y evitar las apuestas o inversiones de riesgo. En el amor: Se abre una puerta hacia una persona nueva en tu vida, pero ojo, las apariencias engañan.