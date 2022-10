Incertidumbre entre comerciantes por obras en el Pueblito Paisa

A dos meses de iniciar las obras del Cerro Nutibara, los más de 50 comerciantes de la zona no saben dónde quedarán sus chazas con dulces o sus artesanías. La incertidumbre crece con cada día que se acerca el 29 de abril, día en el que tendrían que desalojar los alrededores del tradicional Pueblito Paisa para que inicien las obras de la renovación.



“Nosotros vivimos de este negocio, entonces sí nos va a traer muchos perjuicios todos los meses que lo vamos a tener cerrado”, manifestó Yesenia Salazar, quien es propietaria de un restaurante en la zona de comidas.



Pese a que ya se han hecho varias reuniones con integrantes de la EDU, de la Alcaldía y concejales, entre la baraja de opciones estaría el traslado para un espacio en la calle 33, pero esto traería pérdidas para comerciantes como María Grajales, una mujer de 60 años que lleva 27 vendiendo dulces en la plaza del Pueblito Paisa.

Le puede interesar: En abril inicia la renovación del Cerro Nutibara y su teatro, Carlos Vieco



“Mire todo lo que vamos a perder. Estamos en un conflicto que no sabemos: vacaciones, Feria de Flores y quizá diciembre porque aquí vivimos de las temporadas, ¿qué me voy a ir yo con 60 años a hacer a la calle? Aquí bien o mal sobrevivo”, expresó.



Que les permitan trabajar en el cerro por dos días a la semana es la propuesta de algunos comerciantes, sin embargo, hay otros que aseguran que esta opción no es viable pues no solo se recortaría el número de días, sino el número de empleados, en muchos casos, mujeres cabeza de familia.

Publicidad