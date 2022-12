Informe especial: Baldes de agua a cambio de votos, así es la vida en La Guajira

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo un recorrido ejerciendo soberanía en La Guajira.

Blu Radio acompañó el recorrido que llegó a Castilletes, zona de frontera con Venezuela, y mientras las tropas alistaban, doña Yolima, que tiene dos hijos y uno que aún está en su vientre, dijo que hace por lo menos 10 años, según ella, no cae una gota de agua. (Lea también: Reportaje de diario británico retrata drama que se vive por sequía en La Guajira )

Sus recorridos para conseguirlo es de casi seis horas y eso si cuentan con suerte para por lo menos llenar un balde con el que puedan tomar y no morir deshidratados.

“El agua aquí es que política, politiqueando, tiene que votar por él para que le dé un tanque de agua, tenemos que dar número de cédula para poder tener agua y si hay contrato, pero aquí escogen la gente para darle agua no es a toda la comunidad”, narró Yolima.

Sin comida, ni hospitales, ni escuelas. Ese es el panorama de La Guajira, desierto. Con un recorrido de ocho horas, tienen que ir a Venezuela para poder comprar algunos kilos de comida. Pero dice que contando con suerte, pues con las relaciones actuales, pasar la comida a Colombia ya es casi imposible. (Lea también: El cambio climático pone a prueba la fortaleza de la etnia wayúu )

“La comida, tienen ir a Venezuela y poca porque no dejan pasar la comida, toca buscarla de a dos kilos de Venezuela pa' Colombia, porque aquí muy poco se consigue la comida y la toca pagarla en Bolívar porque aquí no se consigue el peso”, dijo la mujer.

En el sobre vuelo por las rancherías vimos las divisiones donde antes pasaban los arroyos e incluso lugares secos que antes servían para la actividad de pesca y ahora no queda nada.

“Todo eso ya está muerto por la sequía por falta de agua, no hay nada que comer lo que hay que comer aquí, es piedra y estribillo y ahora no hay nada. La gente ahora tiene 5 o 10 chicos y eso no alcanza si no llueve este año se va a acabar todo”, comentó.

Y esta es la petición al Gobierno Nacional: que proteja el territorio colombiano.

“No queremos que el señor Santos, de La Guajira a Maduro, porque vamos a quedar como Venezuela, como Cuba, como dicen”.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que dentro de dos semanas estará listo el pozo profundo para que la comunidad tenga agua y un grupo especial del ICBF para que los niños no sigan muriendo de desnutrición y deshidratación.