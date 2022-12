Invías monitorea tramo a la costa donde el río Cauca amenaza con derrumbar la vía

Una vez más los transportadores de carga de Antioquia alertaron sobre la crítica situación que se vive en la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe. Esto, por la pérdida de la banca a la altura de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

El daño comenzó a ser evidente desde hace un año, pero en los últimos días, la erosión ha aumentado y el río Cauca se llevó una nueva parte del asfalto.

Publicidad

Por esta situación, actualmente el paso está a un carril y la calzada habilitada se está deteriorando con rapidez, pues por esta vía hay alto flujo de vehículos pesados.

Mauricio Herrera, director de la Unión de Transportadores de Colombia, denunció que Invías, entidad a cargo de esta troncal nacional, solo ha señalizado la zona afectada, pero no ha intervenido a fondo el problema.

Lea también: ¿Por qué es importante que el río Cauca sea sujeto de derechos? Expertos debaten

“El Invías no ha tomado acciones preventivas o correctivas, no sabemos qué está pasando con la entidad que no realiza las intervenciones pertinentes para estas obras, cuando ya hay incluso un presupuesto asignado”, agregó Herrera.

Publicidad

El Invías respondió a las nuevas denuncias de los transportadores. Según el director operativo del Invías, Juan Esteban Romero, ya se adjudicó un contrato para el mantenimiento y este lunes se están adelantando obras de protección, así como estudios del flujo del río para evitar cierres totales.

Publicidad

“Recientemente, el instituto adjudicó un contrato para el mantenimiento y gestión vial integral con el cual esperamos prontamente recuperar la transitabilidad de todo el corredor con obras de mantenimiento profundo, también las obras de emergencia y se reforzará la señalización”, dijo Romero.