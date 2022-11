Jesús David Tito Puccetti, narrador y presentador deportivo, regresó a Colombia

“A mi papá no le gustaban los periodistas, por eso decidí irme para Bogotá a presentarme a la Universidad. Cuando les conté a mis papás no lo podían creer. Al principio no me apoyaron, pero después de estar en primer semestre lo hicieron y estudié en la Javeriana”, contó Tito.

Los inicios de su carrera profesional se dieron en Ampm, noticiero que se emitía los fines de semana, donde el primer empezó como narrador por ‘accidente’.

“Un día no había quién leyera un texto, entonces me pasaron a una sala de redacción, me dieron el texto y practiqué lo que había aprendido durante un semestre que había hecho locución”, narró el periodista.

Desde esa experiencia su vida profesional la ha enfocado al periodismo deportivo.

Estaba en Argentina trabajando para ESPN, pero siempre tuvo la certeza de que iba a regresar. Hará parte del equipo de Blu Radio en el programa ‘El Camerino’, que se emitirá de lunes a viernes a las 8 pm.

“Muchas sorpresas, muchos invitados va a tener este nuevo programa que partirá del tema deportivo pero puede parar en cualquier otro”, concluyó el narrador.

