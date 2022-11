Jesús experimentó la intimidación y el miedo para comprendernos: Andrew Corson

La palabra del profeta Isaías es el eje de la reflexión del pastor Andrew Corson este domingo.

“El señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo, ten por santo en su vida al señor de los ejércitos, él es quien te debería hacer temblar”, dice Isaías.

Al respecto, Corson reflexiona sobre los episodios de la biblia que registran esos momentos en los que Jesús fue intimidado, cómo los superó y cómo dejó una enseñanza a los hombres.