José James, gran referencia del soul, contó cómo se reinventó en la cuarentena

José James, una de las grandes actuales referencias del soul, habló en Mañanas BLU sobre la forma en que se ha reinventado durante la cuarentena para estar 'cerca' de su público. El artista, que goza de la mejor crítica por parte de revistas especializadas como Billboard y Rolling Stone, contó que a través de streaming ha logrado conectar con los amantes del género.

"Trato de mejorar y conectarme con mis fans", contó.

“Quiero que mis fans vean lo que estoy haciendo. Cada género tiene su tiempo, sus idas y venidas. Busco conectarme con ellos”, añadió.

Según el músico, en medio de la cuarentena ha tenido tiempo para trabajar duro.

“He mejorado mi voz y cuento con un gran equipo de trabajo”, sostuvo.

James también habló sobre los dogmas del soul y que

tiene una mente amplia en el tema de las colaboraciones.

"Estoy dispuesto a colaborar casi que con cualquier género, no me aferro a ningún sonido en particular", indicó.

