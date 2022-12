Juan Gabriel Vásquez, un escritor de novelas “obsesivamente bogotanas”

Este sábado 2 de mayo Mabel Lara conversó con el escritor Juan Gabriel Vásquez, quien declaró que nacer en Bogotá es un hecho que forja personas muy diferentes de otros países latinoamericanos, pues en Colombia “hay una gran diferencia marcada por el lugar de nacimiento, pues que la capital de un país se construya a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a 1 semana de viaje de sus costas, hace que el carácter de los bogotanos sea cerrado, desconfiado. Es la razón por la que mis novelas son tan obsesivamente bogotanas”.

“Mis padres son grandes lectores, crecí en un ambiente donde los libros importaban; sin embargo, hay una circunstancia biográfica, que por accidentes familiares mi padre vivió en Inglaterra y por ende la literatura inglesa y norteamericana me ha formado”, añadió.

Esta es la razón por la que a los 9 años Vásquez tradujo una biografía de Pelé escrita en inglés. “Alguien tuvo la idea de poner lo que me gustaba junto: fútbol y literatura, así traduje la biografía de Pelé. Me hubiera gustado ser futbolista, jugaba de defensa central hasta que un médico me prohibió el fútbol por un desprendimiento de retina”.

“Estudié Derecho en la Universidad del Rosario, no por un compromiso familiar sino por una convicción que resultó equivocada, pensé que el Derecho sería cómo me ganaría la vida y la literatura un pasatiempo, hasta que tomé ciertas decisiones para poner a la literatura en el centro y convertir el aprendizaje literario en mi vida; sin embargo, terminé mi carrera”, indicó.

Entonces, cuando decidió hacer de la literatura el centro de su vida diaria, resolvió viajar al exterior en busca de ser el escritor que quería ser, una experiencia que narra de la siguiente manera: “Mi salida de Colombia tuvo varias razones, pero una frívola fue la de salir como escritor latinoamericano para aprender como otros grandes, por ejemplo Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y tantos otros que escribieron sus mejores novelas sobre sus países de nacimiento viviendo en el extranjero”.

“Me fui siguiendo esa actualidad abstracta, teniendo la idea absurda de que si me iba a París me convertiría en el escritor que quería ser”, finalizó.