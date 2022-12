Korn regresa a Colombia para presentar “The Serenity of Suffering”

La banda estadounidense de nu metal Korn regresará a Colombia el 17 de abril del próximo año, siete años después de presentarse en el país, con su nuevo álbum, "The serenity of suffering", informaron hoy los promotores.



La agrupación estadounidense se presentará en la Gran Carpa Américas de Corferias, donde los colombianos podrán volver a escuchar canciones como "Freak On a Leash" y "Falling Away from Me", después de que se presentaran el 10 de abril de 2010 en el estadio El Campín de Bogotá, indicaron los organizadores en un comunicado.



Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo 31 de octubre en la red de Tu Boleta, con precios que oscilarán entre los 179.000 pesos (unos 60 dólares) y los 299.000 pesos (unos 101 dólares).



"The serenity of suffering" es su duodécimo disco de estudio y su sencillo promocional, "Rotting In Vain", alcanzó el cuarto puesto del ránking en las radios del formato Active Rock en Estados Unidos, agregó la información.



Korn es considerada una de las bandas pioneras del nu metal desde su nacimiento en 1993 en la localidad californiana de Bakersfield, y ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y han obtenido dos premios Grammy.



Munky talks about the origins of track 2 off of The Serenity Of Suffering, “Rotting In Vain.”https://t.co/edxh2M0fmI pic.twitter.com/l6bbke7FaO — Korn (@Korn) October 25, 2016

