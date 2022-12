La actriz Alejandra Borrero lidera campaña contra la violencia de género

La actriz Alejandra Borrero inició un movimiento para luchar contra la violencia conta la mujer desde hace cuatro años. A través del festival 'Ni con el Pétalo de una Rosa' intenta cambiar paradigmas y apoyar a las víctimas de este flagelo.

"Soy mujer colombiana y he sido víctima de violencia. Si yo que soy privilegiada he sufrido en carne propia esta pesadilla no me quiero imaginar al resto de las mujeres que callan", señaló Alejandra Borrero.

La actriz también resaltó que es importante que se abran espacios para las mujeres en Asambleas y en el Gobierno para acabar con el panorama actual de discriminación y violencia.

