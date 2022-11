La Ayudita: A mi esposa no le gusta lo que a mí sí en el sexo ¿busco una amante?

sexual sea más activa sin que tenga que desahogar sus ganas con otra mujer.

Este es el caso:

Tengo 33 años, soy felizmente casado hace 4 años, tengo 2 hijos, amo con todo mi corazón a mi esposa. Nuestra relación es lo que muchos señalarían como normal, una pareja feliz. Sin embargo, en mi juventud tuve una vida sexual bastante activa; me encanta hacer todo tipo de cosas en la cama, entre ellas, sexo oral (dar y recibir), sexo anal (dar y recibir), juguetes, sadomasoquismo e incluso bondage.

Mi esposa y yo nos conocíamos desde antes del matrimonio y estuvimos ennoviados durante 2 años. Ella proviene de una familia muy tradicional y no ve para nada con buenos ojos este tipo de prácticas. En realidad el sexo con ella siempre ha sido bastante simple.

Como anteriormente mencioné yo la amo con todo mi corazón y en su momento acepté su posición en torno a este tema y no le insistí mucho a intentar estas prácticas. Sin embargo, siento que los últimos meses luego del nacimiento de nuestro segundo hijo la relación se ha enfriado bastante, especialmente a nivel sexual.

Siento que he acumulado una cantidad de estrés que estoy manifestando de mala manera con ella, discutimos con frecuencia.

Finalmente, mis amigos (casados) me aconsejaban que libere ese estrés con otra mujer (una cana al aire) que sería lo mejor para la relación porque quizás me permitiría desahogar todo lo que siento en mi interior.

Desde hace aproximadamente un mes y medio, una compañera del trabajo (muy atractiva) empezó a insinuárseme; ayer la escuché hablar con otra compañera del trabajo hablando sobre la película de las "50 sombras" y diciendo que ella disfruta mucho de los juguetes, la sumisión y el bondage y que su mayor fantasía era ser sometida por mí.

Me siento en una espiral, no concibo la idea de serle infiel a mi esposa pero, me siento abandonado, insatisfecho, ignorado y muy solo. Además, creo haber agotado todos los recursos con ella, no sé qué hacer.

Alexandra Pumarejo opinó que el hombre debe buscar la manera de mantener la conversación con su esposa y recordó que desde antes de casarse conocía de los gustos sexuales de la mujer.

Además, recomendó buscan un sexólogo o terapias de pareja para solucionar el problema dentro del matrimonio y no por fuera.

Por otra parte, Juanita Kremer opinó que si definitivamente siente que la relación no va para ningún lado, acábela para evitar las frustraciones.

Escuche todas las recomendaciones que hicieron las ‘entaconadas’ al hombre que enfrenta esta complicada situación.