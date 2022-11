La Ayudita: Mi hija de 16 años me mintió y se quedó a dormir donde el novio

los lugares a los que va.

Esta es la situación:

Hola, necesito un consejo

Soy madre de dos hijas la mayor tiene 16 y la segunda 13, descubrí hace poco que mi hija mayor me mintió. Me había pedido permiso para dormir donde una amiga, pero descubrí que en realidad paso la noche en casa de su novio.

Somos una familia conservadora, considero que no es el momento para que mi hija inicie una vida sexual. Luego de descubrirla ella está reaccionando muy mal a cualquier pregunta o reclamo.

Mi esposo y yo no sabemos qué hacer, consideramos que está siendo un mal ejemplo para su hermana y que puede salírseme de las manos.

Las ‘entaconadas’ aclararon que siempre son necesarios los límites en el hogar, dejándole claro a los hijos que las mentiras traen consecuencias.

Sin embargo, aunque lo que hizo la hija, de mentir con respecto al lugar donde se iba a quedar, no está bien, “ante la situación de iniciar una vida sexual, no se pueden cerrar los ojos. La prohibición no va a hacer que ella deje de hacerlo”.