La Ayudita: Mi hijo de 12 años tiene una novia de 17, ¿qué hago?

En La Ayudita de este jueves, nuestras ‘entaconadas’ discutieron el caso de una madre de 35 años que pidió consejo porque tiene un hijo de 12 años que tiene una novia de 17.

Este es el caso de nuestra oyente:

"Hola, tengo 35 años soy casada y tengo dos niños, el mayor está en plena pubertad, tiene 12 años y una hermosa niña de 9 años, trabajo y estudio aún por ende me tocó buscar quien cuidara de mis hijos y una vecina amablemente accedió, pero fue en ese momento cuando empezó mi problema pues su hija mayor tiene 17 años y mi hijo y ella se hicieron novios.

La verdad eso ha sido un dolor de cabeza para mí, esa niña es 5 años mayor que él, no puedo decir que sea una mala muchacha, por el contrario es una buena niña no lo puedo negar, pero no sé si estoy siendo retrógrada o preocupándome más de la cuenta, mi hijo me contó la situación, con mi esposo nos quedamos sorprendidos no sabíamos cómo enfrentar la situación, inicialmente yo me negué, pero mi esposo me hizo entender que oponerse solo empeoraría las cosas.

Hemos tratado de ser comprensibles con la situación, colocando límites en horarios, en este momento ellos solo se ven los fines de semana, no sé si estoy haciendo lo correcto, por favor quiero escuchar sus opiniones".