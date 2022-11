La Ayudita: Soy homosexual y me siento culpable por mi familia, ¿qué hago?

su historia:

Publicidad

Este es el caso de nuestra oyente:

Tengo 20 años, a la edad de 14 fui violada, desde ese entonces empecé a no querer saber nada de los hombres, un año y unos meses después conocí a una chica que empezó a ser muy especial conmigo, nos besamos y comenzamos a salir, pero después termine las cosas sentía que estaba mal lo que estaba haciendo.

Publicidad

Tiempo después inicié una relación con un chico con el cual termine cuatro meses después, sentía que lo estaba engañando porque mi atracción hacia las chicas seguía.

Publicidad

Llevó bastante tiempo sola.

Le conté a mi mamá y a mis hermanas que me gustan las chicas no ha sido fácil para ellas, ya no sé ni que quiero, sé que no voy a tener una relación con un hombre porque no siento nada, pero aunque sé que me gustan las chicas, siento culpa, que está mal, que va en contra de las creencias y los valores con los que me ha criado mi familia, no sé qué hacer, a veces me siento muy sola y quisiera tener a ese alguien especial, tengo miedo enfrentar a mi papá, soy auxiliar enfermería trabajo con niños, bebés y sé que esto me puede perjudicar porque la gente siempre piensa lo peor. Necesito un consejo.