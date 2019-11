La dura batalla de Marylin Patiño para lograr ser mamá

Por: Redacción Digital BLU Radio

Marylin Patiño está esperando a su segundo bebé.

Su historia como madre no ha sido sencilla, pues tuvo que intentar tres años para quedar embarazada de su hijo mayor, Valentín.

“El proceso comenzó primero de manera natural, no se daba, fui donde mi ginecólogo y me hizo un lavado de trompas, esa fue la primera parte (…) luego nos hicimos dos inseminaciones y no funcionaba, después decidí dejar todo así”, contó a La Red.

A pesar de las dificultades, Marylin quiso seguir tratando por otras vías. Entonces se sometió a una cirugía, luego a otra inseminación y como no podía lograrlo, una vez más, abandonó el proceso.

En todo el tratamiento, la actriz y su pareja invirtieron cerca de 20 millones de pesos.

Luego de pensar que no era su destino tener hijos, en la iglesia a la que acude vivió una experiencia que siempre recordará y un día en San Valentín, antes de salir a cenar con su esposo recibió la noticia que esperó por años: estaba embarazada.

Ahora, está feliz con su segundo hijo en camino.

