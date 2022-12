“La fe no puede ser discriminatoria”: Padre José Joaquín Quiroga

ingeniosa”.

Evangelio según San Mateo 15, 21-28



En aquel tiempo saliendo de Genesaret, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo: «¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija está malamente endemoniada». Pero Él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió Él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «¡Señor, socórreme!» Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor - repuso ella -, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija.

Reflexión:

Era una mujer no perteneciente al pueblo de la promesa, pero logra un milagro de Jesús y esto gracias a la fe. Vean que importancia de la fe. Esta fe es capaz de superar todos los obstáculos. El racismo étnico es vencido al demostrar que los gentiles también son también herederos de las promesas divinas.

El anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal porque en Jesús ninguno está excluido. Eso sí hay que abrirse a la acción divina del Evangelio.

Cristo jamás rechazó la fe donde quiera que la encontrara porque la fe no puede ser discriminatoria.