“La gente siempre se pega del lunarcito malo que uno tiene”: Amparo Grisales

La actriz colombiana aseguró en Blu Radio que la fama le trajo muchas cosas buenas, pero también cosas ‘malucas’

“Me ha llevado a realizar los sueños, a tener una calidad de vida linda y espiritualmente también me ha fortalecido mucho, pero también hay mucho depredador porque hay gente que desata sus inconformidades con uno”, aseguró.

También se refirió al ‘matoneo virtual’ a las que muchas veces la someten, pero que el tema no le afecta, sino por el contrario, le divierte.

“Yo me divierto. Yo le contesto, no a todos, pero les contesto. Es como todo. Las cosas lindas la gente no las recuerda y se pegan del lunarcito malo que de repente tienes”, dijo la actriz al recordar que en la actualidad tiene más de 600 mil seguidores “ganados a pulso”.

La actriz también habló de 'Mi cuerpo consciente', el libro que desde este martes estará disponible para la venta, en este comparte todo su conocimiento acerca del cuidado del cuerpo.