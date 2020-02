La historia del niño que dio la vida por salvar a su perrito en voraz incendio

El caso del pequeño Jean Francis Álvarez Lizeta, quien murió luego de salvar a su perrito en medio de un incendio, se tomó las redes sociales y se ha convertido en las últimas horas en una de las historias de mayor viralidad en internet.

La tragedia se produjo el 23 de enero de este año, debido a la fuga de gas de un camión cisterna que sufrió una avería en el tanque. En medio de un fuerte olor a combustible y previendo lo peor, la familia del menor abandonó la vivienda. Sin embargo, el pequeño regresó a la casa al notar que su mascota seguía allí. Sin pensarlo, el heroico niño volvió en su rescate.



Desafortunadamente, el encendido de un vehículo propagó las llamas a tres cuadras del lugar donde estaba el camión cisterna, arrasando con todo a su paso.

En el momento de la llamarada, Jean Francis tenía a su perrito, llamado Lester, en brazos.

El menor, de 13 años, no sobrevivió a la gravedad de las quemaduras que afectaron el 70 % de su cuerpo y murió una semana después. En contraste, la mascota resultó con heridas menores.

“Su amigo era un perro. Y a sus 13 años este niño entendió que a un amigo no se le abandona, aunque la situación sea adversa”, dice una emotiva publicación en su honor en Facebook.

Los afligidos padres de Jean Francis contaron a periodistas que él era un niño que amaba a los animales y se portaba de manera muy especial con sus familiares.

“Su amigo quien quizás hasta ahora no sabe bien qué pasó, no entiende por qué hasta ahora no ha vuelto a ver a ese niño con quien jugaba y que lo quería como a un hermano. Seguramente lo extrañará hasta el último día de su vida en este mundo que aún no entiende como un niño arriesgó su vida por un perro”, publicó el perfil de la Asociación Patitas en Facebook.





El heroico acto del niño fue inmortalizado en dos viñetas del caricaturista Paco Catalán.