La mujer que lleva 20 años buscando a su hija reclutada por las Farc y paramilitares

Dabeiba ha sido uno de los epicentros de la guerra en Colombia. En este municipio, además, de las víctimas de falsos positivos también están quienes fueron reclutados por las Farc o por paramilitares y esa es la historia de Yulieth Andrea, la hija de Emilse Tuerquía, una campesina que asegura que perdió a su hija dos veces.

"Se la llevaron para Urabá, nunca más supe de ella", narró con voz entrecortada Emilse, quien día tras día recuerda los momentos que pasó junto a Yulieth Andrea, la segunda de tres hijos.

La primera vez que perdió a su hija fue en 1996, cuando, a los 12 años, la niña fue reclutada por las Farc. Dos años después pudo escapar de la guerrilla, pero cuando estaba de nuevo en el pueblo, la ubicaron los paramilitares en el año 2000.

"Cuando ya estaba conmigo, ella se puso a trabajar y allá llegó uno de esos muchachos de 'los paracos' y le dijo que si no se iba con ellos la mataban. Ella vino a la casa llorando y me dijo: mamá yo me voy y le dije que para dónde se iba a ir y me dijo: me voy a ir con esta gente porque me dijeron que me fuera con ellos y si no me voy me matan o la matan a usted", le contó a BLU Radio Emilse.

Después de esa época, Emilse no supo más de su hija y hasta el día de hoy la busca incansablemente.

Hace 4 años recibió una llamada desconocida en donde le informaron que la niña había sido asesinada. Pero hasta el momento no ha encontrado su cuerpo y no sabe si esta información es real.

Emilse, al igual que cientos de víctimas, no pierde la esperanza en que las labores que adelanta la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP pronto den resultado y sepan por fin qué pasó con sus seres queridos.