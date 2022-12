El expresidente Álvaro Uribe insistió en que los hechos relacionados con dos aeronaves en Antioquia y en el Cesar no fueron accidentes sino que fueron causados por el terrorismo.

Publicidad

En varios mensajes enviados a través de Twitter, el senador criticó duramente el proceso de paz, al Gobierno nacional y las versiones entregadas por el mismo sobre la caída del helicóptero en Antioquia en el que murieron 16 uniformados.

Además, reveló que participará en la marcha que se llevará a cabo este 7 de agosto contra el Gobierno. "Participaré en la marcha con sentimiento de gratitud y solidaridad con integrantes de FF.AA. y sus familias", dijo.

Publicidad

La paz no es disimular u ocultar la barbarie del terrorismo — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2015

Si interés del Gbno es que violencia de Farc en Colombia no haga sentir desautorizados a cabecillas de La Habana, que desmovilicen a éstos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2015

Publicidad

Sobre el audio circulado en redes sociales sobre el supuesto ataque, dijo que no cree que el policía en ese momento de angustia hubiera fabricado una mentira.

“Es muy triste que la delincuencia cometa esto (derribar aeronaves), que se le trate de tapar, que se asesinen soldados y policías y que se genere esta incertidumbre a la seguridad”, manifestó.

Publicidad

“Hoy tenemos la grave preocupación de que este doloroso asesinato de soldados y policías en el Urabá y en el Cesar fueron causados por el terrorismo. Sobre el avión en el Cesar dicen que había mal tiempo, pero eso no lo dice la comunidad que allá vive. Que tenía una especie de congelamiento uno de los motores. Los técnicos cercanos a la fuerza aérea dicen que ese avión puede volar con un solo motor. Hay testigos que vieron las ráfagas contra el avión”, agregó.

Publicidad

Incluso, dijo que en el accidente de Antioquia no había mal tiempo y aseguró que el Gobierno está ocultando información.

"Sobre el Urabá, mal tiempo no había; me sorprende que el gobierno diga que el helicóptero no tenía radar... y se sabe que allá hay una presencia de dos grupos de delincuentes: Las Farc y un grupo criminal y se sabe que están actuando conjuntamente”, comentó.

Publicidad

Sobre el audio dijo que encontró que la fuente era seria y que por eso decidió publicarlo.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Envían a la cárcel a esposa del policía que asesinado en Soacha, pues para la Fiscalía ella fue 'determinante' en el crimen del uniformado.

Publicidad

-En entrevista con Blu Radio, Ana María Almario, directora de democracia y participación ciudadana del Ministerio del Interior, reveló que se han recibido 1403 de denuncias electorales.

Publicidad

-Un duro golpe a las estructuras del microtráfico propició la Policía en dos municipios del Putumayo, donde más de dos decenas de personas, fueron capturadas.