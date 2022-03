La Secretaría de Hacienda no responde por fallos de la plataforma Azul: gremios de autos

La Plataforma Azul, que se encarga de recoger el pago de los impuestos en Bogotá vienen presentando problemas y no hay respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda . En exclusiva con BLU Radio Patricia Vélez, directora ejecutiva de Asorenting, y Reinaldo Ortiz, presidente de Asousados, denunciaron las acciones y las problemáticas que esto les ha generado.

"Realmente las dificultades que está presentando la plataforma azul está haciendo más lento el recaudo de impuestos. Impactan negativamente las demandas del distrito, el ponerle trabas lo único que hace es retrasar el recaudo. Si tienen la posibilidad de hacerlo en otro municipio deberían hacerlo", explicó Patricia.

Ambos gremios remitieron una carta el 14 de marzo, con el fin de tener una respuesta pronto, pues hay pagos de impuestos quietos desde el año pasado. Esto puede afectar la meta del recaudo vehicular que es de $970 mil millones de pesos para el 2022.

"Lo único que tenemos es una reunión de teams que tu alzas la mano y si te va bien horas después te dan respuesta a lo que necesitas saber. Son dos personas para manejar los impuestos de una ciudad, yo no puedo creerlo. He mandado cuatro correos desde que esto empezó y no he tenido respuesta, entonces no entiendo para qué envío uno", narró Reinaldo.

Los gremios de autos esperan que pronto haya solución por parte del distritos, pero parece que primero los usuarios se desplazarán a otros municipios a hacer sus tramites lo que generará una perdida en los recaudos de la ciudad.