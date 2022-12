Las 150 cosas que les preocupan a los más inteligentes del mundo

La revista Edge, considerada la más inteligente del mundo, creada por el científico John Borckman, le pidió a los más reconocidos académicos, intelectuales, científicos, matemáticos, astrónomos, entre otros, que respondieran una pregunta.



“¿A qué deberíamos temer?”



Dentro de los encuestados, recopiló Infobae, están expresidentes de la Royal Society, premios Nobel y reconocidos físicos teóricos.



Justamente, Infobae se tomó el trabajo de recopilar las 150 cosas que le preocupan a las 151 personas más inteligentes del mundo.

Vea algunas de las preocupaciones a continuación:



1. La proliferación de la eugenesia china. –Geoffrey Miller, psicólogo evolutivo.



2. Los eventos cisne negro y el hecho de que sigamos basándonos en modelos que se ha demostrado que son fraudulentos. –Nassem Nicholas Taleb.



3. Que no seamos capaces de ganar la batalla a los virus aprendiendo a hacer que superen el umbral de catástrofe de error. –William McEwan, investigador de biología molecular.



4. Que la pseudociencia gane terreno. –Helena Cronin, escritora y filósofa.



5. Que la era del aceleramiento tecnológico nos abrume con nuevas oportunidades de las que preocuparnos. –Dan Sperber, científico social y cognitivo.



6. Los verdaderos acontecimientos apocalípticos. El creciente número de eventos de baja probabilidad que podrían provocar la devastación total de la sociedad humana. –Martin Rees, expresidente de la Royal Society.



7. El descenso de cobertura científica en los periódicos. –Barbara Strauch, editora científica del New York Times.



8. Las explosiones estelares, el colapso del sol y los problemas de la identidad humana que impiden que lidiemos con ellos. –John Tooby, fundador del campo de la psicología evolutiva.



9. Que internet acabe con la escritura. –David Gelernter, científico informático en Yale.



10. Que las personas inteligentes –como las que contribuyen en Edge- no se involucren en política. –Brian Eno, músico.



11. Que se produzca otra supernova financiera. –Seth Lloyd, profesor de Ingeniería mecánica cuántica en MIT



12. Que los motores de búsqueda se conviertan en los árbitros de la verdad. –W. Daniel Hillis, físico



13. Debería preocuparnos la escasez de compañeros deseables, pues «se encuentra tras gran parte de la brutalidad y la traición humana». –David M. Buss, profesor de psicología de la universidad de Texas



14. «Me preocupa que nuestra tecnología esté contribuyendo a la desaparición del prolongado consenso posbélico contra el fascismo». –David Bodanis, escritor y futurista



15. Que sigamos considerando las palabras malsonantes como algo tabú. –Benhamin Bergen, Profesor adjunto de ciencia cognitiva, UCS



16. La limitación del acceso a la información. –David Rowan, editor de Wired UK.



Le puede interesar: ¿Por qué la cerveza de barril sabe mejor que la de botella?



17. Que las tecnologías digitales estén socavando nuestra paciencia y cambiando la forma en que percibimos el tiempo. –Nicholas G. Carr, escritor.



18. Una «bomba del despoblamiento». –Kevin Kelly, editor general de Wired.



19. Que dejen de financiarse y llevarse a cabo grandes experimentos. –Lisa Randall, física de Harvard.



20. «Me preocupa que, debido al aumento de la capacidad de resolución de problemas de nuestras tecnologías, disminuya nuestra capacidad para distinguir entre problemas importantes y triviales o incluso inexistentes». –Evgeny Morozov, editor colaborador de Foreign Policy.



*Vea aquí el resto de las 150 cosas que le preocupan a los más inteligentes.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad