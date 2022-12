Las 9 señales que le indican que usted no está durmiendo lo necesario

Los especialistas recomiendan dormir mínimo 8 horas para recuperarse del cansancio y darle oxígeno al cerebro.



El frenético ritmo de vida en muchas ocasiones impide disfrutar a diario de un sueño reparador.



Tenga en cuenta que no dormir lo suficiente puede traerle desde complicaciones de salud hasta problemas interpersonales e incluso en su vida de pareja.



Estas son algunas de las señales que le indican que usted no está durmiendo lo que necesita:



1. Se levanta cansado (a): Esta es la señal más obvia. Si se levanta cansado su cuerpo le está diciendo que no está descansando de forma correcta y que el proceso de regeneración no se ha completado.



2. Se vuelve adicto a la cafeína y al azúcar: Si no puede comenzar la mañana sin una buena taza de café con mucho azúcar para conseguir energía, cuidado.



3. No se puede concentrar: Si no descansa, no se concentra ni rinde en el trabajo, por lo que cometerás más errores.



Según los expertos, después de estar una noche sin dormir nos encontramos en el mismo estado que si estuviéramos borrachos.



4. Se enferma con frecuencia: Al no descansar lo suficiente, el organismo está más débil, por lo que es un blanco más fácil para virus e infecciones.



5. Siempre tiene hambre: Si no duerme lo suficiente, tendrá unos niveles más altos de ghrelina, la ‘hormona del hambre’, que incrementará su deseo de comer y consumir carbohidratos.



6. Últimamente ha ganado peso: Esto es por culpa de la ‘hormona del hambre’ y la ansiedad que le provoca.



7. Está más torpe: Si está cansado, tiene una menor capacidad de reacción, por lo que sus reflejos y la percepción del movimiento serán menores.



8. Está de mal humor constantemente: Si está irritable o depresivo, puede ser que sufra falta de descanso.



La privación del sueño afecta también a las hormonas que controlan el estado de ánimo y las emociones.



9. Ha perdido el deseo sexual: La falta de sueño influye en su vida sexual, ya que a menor descanso, menor nivel de energía.



Además, también se aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, lo que afectará sus relaciones.