Las diez claves para manejar el estrés durante la época navideña

las deudas que quedan al terminar el año.

Avilés explicó que muchas veces nos preocupamos más por las deudas y no por lo esencial de la época navideña como estar en familia. “Todo lo que no se hizo en el año no se puede realizar ni solucionar los últimos días”.

Asimismo, el especialista aconsejó no tomar decisiones en estados emocionales como los tradicionales en este mes. Generalmente las personas están muy felices o muy melancólicas, hay que pensar muy bien las metas para el otro año.