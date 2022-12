Las mujeres sobreviven más a un infarto si las auxilian médicas, según estudio

Una mujer con un ataque al corazón en Estados Unidos tiene mayores posibilidades de sobrevivir si su médico de urgencias es una mujer porque sus síntomas son diferentes a los de los hombres y los médicos varones tienen dificultades para tratar a las pacientes, según un estudio publicado el lunes.

Investigadores de la Universidad de Harvard se basaron en más de 500.000 casos de personas ingresadas de urgencia por infarto de miocardio en Florida entre 1991 y 2010.

Encontraron una diferencia "llamativa" en la supervivencia cuando el sexo del paciente y el del médico son o no similares.

Cuando una mujer estaba siendo atendida por una doctora, "hubo un efecto significativo y positivo sobre la supervivencia", según los hallazgos publicados en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Casi el 12% de los pacientes mueren después de ser tratados con urgencia por un ataque al corazón. Pero asociar a una paciente con una médica "redujo la probabilidad de muerte un 5,4% con respecto a esta referencia".

Estudios previos habían mostrado que las mujeres son más propensas a sucumbir a un ataque cardíaco que los hombres.

¿La razón de esta disparidad? Algunos expertos han sugerido que es porque los síntomas de las mujeres son diferentes a los de los hombres, o que ellas tienen tendencia a esperar más tiempo que los hombres para buscar atención médica.

Pero el estudio de Harvard presenta una nueva explicación: "La mayoría de los médicos son hombres y los médicos varones tienen dificultades para tratar a las pacientes".

Los autores del estudio determinaron que cuanto más tiempo un médico masculino había tratado a mujeres durante su carrera, era menos probable que sus pacientes mujeres murieran.

Pero esperar que un médico adquiera suficiente experiencia en esta área pone en riesgo la vida de sus pacientes entretanto, dijeron los investigadores.

"Dado el costo (humano) del aprendizaje de los médicos hombres en el trabajo, podría ser más efectivo aumentar la presencia de médicas" en los servicios de urgencias, sugirieron.

