¿Le han sido infiel? Esta es una buena forma de desquitarse

Melanie, una habitante de Inglaterra, descubrió que su marido le estaba siendo infiel con una bella compañera de trabajo.

A pesar de su dolor y de sentir que su familia se iba a volver pedazos por la infidelidad del marido, decidió tomar medidas drásticas más no agresivas para lidiar con su dolor: escribirle una muy sincera carta a la amante.

He acá algunos párrafos de esta:

"Gracias Jennifer. Por dejar marcado a mí marido como si fuera un 'animalito'. No, en serio, ¡gracias! No tienes idea de la que nos acabas de librar a mis hijos y a mí. Mira, te digo una cosa, ¡es todo tuyo! Por todo lo que has hecho por nosotros, te dejo que te quedes con mi marido. Eso sí, si te quedas con él, debes aceptar una serie de reglas.

- Echarle una mano con la pensión. Te has cargado un matrimonio con dos hijos (como bien sabes), lo que significa que tendrá que renunciar a una parte de su sueldo para poder mantenerlos. Am, ¡y a mí también! Que me pagaba dinero estos últimos 11 años por ser su 'ama de casa' (fue deseo suyo, amiga). ¡Tampoco es para tanto!

- No me lo devolverás como si fueran unos zapatos de marca defectuosos. Yo no lo recibiré. ¡Cometió un error al tocarte! Yo fui una buena esposa y él se lo cargó contigo, así que ahora la responsabilidad es tuya.

- Gracias, Jennifer, la tonta y borracha del grupo de adictos que marcó a mi esposo y que me ha mostrado que 11 años de mi vida se han ido por el fregadero como si nada. ¡Te aplaudo, te llevas un hombre con todas las de la ley!

La dolida esposa también apunto a la virilidad del marido de una forma muy diplomática.

- Tu vida sexual será un asco. Mira, a mí no me la das. En los últimos años no ha tenido ni una sola erección. ¡Igualito que hace unos años! Antes de ser padre era un show pero ahora no hay solución. Has llegado tarde amiga. Aprende a lidiar con ello, querida.