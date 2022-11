Los Alvear siguen sacando documentos de la entidad: estudiantes de la San Martín

enviados por la familia Alvear, intentaron sacar información administrativa y financiera de la institución. Afirmó que rompieron un candado pero que los mismos estudiantes impidieron que se llevaran los documentos.

“Llevaban por lo menos 7 u 8 paquetes con documentación de la universidad, entonces pues no los dejamos sacar la documentación, volvimos a colocar candados. El llamado es para la ministra de Educación, que lastimosamente se gastó ayer más de una hora diciéndole a los Alvear que no más mentiras, que haga las cosas bien, que obedezcan, pero este señor sigue haciendo las cosas arbitrariamente, mandando a romper candados, para que funcionarios entren a la fuerza a sacar documentación”, denunció el estudiante.

Además Blu Radio pudo establecer que no existe representante legal de la Fundación Universitaria San Martín y que no presentaron el plenum en la primera reunión con el inspector in situ y la delegada del ministerio.