Los colombianos no vamos a sentirnos débiles frente al terrorismo: Santos

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que los colombianos “no nos dejamos amedrentar de los terroristas” y aseguró que las autoridades tienen completa capacidad para neutralizar esas acciones. (Lea también: Confirman diez heridos tras atentados en Bogotá ) .

“Los colombianos no nos dejamos amedrentar de los terroristas. Los colombianos no vamos a sentirnos débiles frente al terrorismo, todo lo contrario, nos crecemos cada vez que vemos un acto terrorista”, aseveró el mandatario en Soacha, Cundinamarca. ( Farc aplaude que se investiguen explosiones en Bogotá "buscando la verdad" ).

Durante su intervención en la Plaza Central de ese municipio calificó los recientes hechos terroristas como “actos de cobardía”. “Quienes cometen los actos terroristas no tienen la capacidad, ni la valentía de enfrentar a nuestra Fuerza Pública. Tienen que ir a sembrar el miedo y el terror en la ciudadanía”, explicó.

Agregó que la Fuerza Pública está en capacidad de enfrentar el accionar terrorista, -como ya lo ha hecho en el pasado-, al tiempo que resaltó la importancia de la participación de la comunidad en tal propósito.

También hizo un llamado a la ciudadanía para no multiplicar rumores sobre supuestas acciones terroristas, ni hacer eco a versiones como las que en ese sentido circularon este viernes por las redes. ( Lea también: Quien genere pánico con falsa alarma de atentado será judicializado: Policía ).



“Quiero hacerle un llamado a las comunidades, a la ciudadanía para no caer en la trampa de estos terroristas, no replicar los actos terroristas, sobre todo cuando no existen, porque eso es lo que los terroristas quieren”, indicó.

El presidente impuso la medalla al Valor de la Policía Nacional al patrullero Yeisson Andrés Cristancho Martínez, quien ordenó la evacuación del edificio de Porvenir, ubicado en la calle 72 con carrera décima, que fue objeto de un atentado terrorista el pasado jueves.

El mandatario resaltó la valentía y el coraje de Cristancho Martínez, quien con salvó la vida de decenas de personas que se encontraban en la edificación poco antes de la activación del artefacto, cuya detonación dejó un saldo de nueve heridos.

“Aquí hay un patrullero, el patrullero Yeisson Andrés Cristancho (…), patrullero lo felicito mucho”, señaló el Mandatario al dirigirse al uniformado.

“Apenas le avisaron que había un artefacto explosivo en las instalaciones de Porvenir en la 72 con décima, se fue para allá y manejó la situación con gran valentía, con gran tranquilidad, con gran coraje, con gran profesionalismo”, recalcó.

