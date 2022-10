Los espacios políticos en el mundo aún siguen siendo para los hombres: encuesta

El Instituto Holandés de Democracia Multipartidista dio a conocer una encuesta en la que se evidencia la violencia contra las mujeres en diferentes espacios políticos.



Ángela Rodríguez, directora del Instituto Holandés de Democracia Multipartidista, explicó que, según la encuesta, las mujeres piensan que los diferentes casos de violencia que se evidencian contra las mujeres en diferentes espacios políticos se debe a un ejercicio habitual de política, aunque eso no es verdad.



“La violencia contra las mujeres en política no es por las mismas causas que pasa con los hombres. En el caso de las mujeres que ejercen cargos públicos la violencia no va ligada a sus posiciones políticas sino por el hecho de ser mujer”, explicó Rodríguez.



Asimismo, señaló casos puntuales que han sucedido en diferentes recintos políticos contra las mujeres como apagarles los micrófonos durante las intervenciones, cerrarles la puerta de los baños apenas salen estando en estado de embarazo, etc.



“La política sigue siendo espacio para los hombres. Nos falta un cambio cultural y aún existe la creencia de que el espació publico y político solo pertenece a los hombres”, concluyó.



Según la encuesta “No es normal”, refleja que el 63% de las mujeres en el país que hacen política son víctimas de violencia de género.