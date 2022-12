"Los llaneros son los culpables de que uno cante": 'Cholo' Valderrama

El maestro Orlando, el‘Cholo’, Valderrama habló para Blu Radio en Blanco y Negro. Narró sus anécdotas, detalló la rutina que hace parte de su presente e hizo sonar ese cuatro monumental que lo ha hecho reconocido dentro del género del joropo llanero.

Publicidad

“Piedad Vega, una amiga, estaba estudiando estudiando acerca de los cholos de Perú. Entonces ella me vio bañándome en un chinchorro y dijo: ve, pareces un cholito. Bajito negro y cascorbo. Desde ahí soy el Cholo”, contó el músico con mucho orgullo.

Y añadió que “Cholo no es mi nombre artístico. Ese es mi nombre. Así me crie”.

Publicidad

Este llanero de corazón, de música y de letras, nacido en Sogamoso, Boyacá, es un guate (llanero nacido fuera del llano) a mucho orgullo.

Publicidad

“Desde que nací hasta los 5 años me crie como un carajito de sabana. Como si estuviera en el llano”.

El Cholo abandonó Boyacá para ir a terminar su crianza en San Luis de Palenque, en Casanare. Fue allí donde conoció al primer amor de su vida: la música.

Publicidad

“Yo empecé a cantar ordeñando las vacas. Mi mamá me enseño que para que una vaca de leche, se le debe cantar, trovar bonito”, narró el llanero. “Les inventaba coplas, porque o si no, el animal no me daba leche”.

Publicidad

El ganador del Grammy en el 2008, quien ya ha hecho dupla con Carlos Vives, contó cómo es ser una marca registrada de Colombia.

“Lo llaneros son los culpables de que uno cante, que uno componga. Por ellos uno gana premios. Para ellos son mis canciones, para ellos, para Colombia y Venezuela y para mis caballos”.

Publicidad

“En el llano la música está, donde somos aún puros”, concluyó el músico.