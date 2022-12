Lugares a donde a los hombres les encanta ser invitados

Este sábado en En BLU Jeans, se habló sobre las actividades perfectas para que una mujer invite a un hombre. Mujeres: téngalas en cuenta y, de vez en cuando, póngalas en práctica.

-Sport Bar o un pub: Esos sitios para tomarse una cerveza y comer algo rápido mientras puede ver un partido de fútbol, baloncesto o el deporte de preferencia del hombre.

-Cine: si va a invitar a un hombre a cine, déjelo que escoja la película.

-Deportes extremos: Con esta te luces, mujer. A cientos de hombres les encanta, de vez en cuando, sentirse arriesgados, por lo que invitarlos a practicar un deporte extremo siempre puede ser una buena opción. Eso sí, mujeres, nada de “se me quebró una uña, estoy en tacones, no me quiero mojar” o algo por el estilo.

-Parque de diversiones: los hombres disfrutan montar en todas las atracciones, en karts y carros chocones, entre otros.

-Si es un domingo, portarse como el mejor amigo: jugar videojuegos, ver fútbol juntos (sin bañarse), tomar cerveza frente al televisor, entre otras actividades que normalmente solo se hacen entre hombres.