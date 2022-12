Luis Alfonso Hoyos no tiene garantías procesales: defensa

El abogado José Gabriel Garcia, quien representa los intereses del exasesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, aseguró que frente a la decisión que tomó un juez de garantías de ordenar la captura en contra de Hoyos, este no tiene garantías procesales.



“Decisión de orden de captura sorprende a la defensa, nosotros habíamos solicitado que nos citaran, que nos notificaran para poder hacer presencia en esa audiencia”, precisó (Lea también: Proceso contra Hoyos muestra persecución y falta de garantías: Óscar I. Zuluaga ).



Agregó que incluso “habíamos pedido al juez que antes de tomar una decisión estudiara los documentos donde la defensa le solicita a la Fiscalía que cite a interrogatorio a Luis Alfonso Hoyos, le presentamos además el documento donde no se había decretado la contumacia y que incluso pedían a la Fiscalía que se pudiera hacer a través de videoconferencia" (Lea también: Juez de control de garantías ordenó captura de Luis Alfonso Hoyos ).



Para ello el abogado advirtió que a su juicio “no hay garantías procesales, están pisoteando los derechos humanos (...) aquí no hay garantías procesales así el señor director del CTI salga a decir que si las hay, no las hay, y él es un vulnerador de los derechos fundamentales y ya quedó claro están desconociendo las garantías procesales”.