Marina Granziera habla de su vida, su trayectoria y su amor por el deporte

Por: Redacción Digital BLU Radio

La bella presentadora deportiva Marina Granziera estuvo en Agenda en Tacones para hablar de su vida y de su carrera.

La periodista nació en Sao Paulo, Brasil, pero llegó al país cuando era una niña. Posteriormente, comenzó a estudiar comunicación social en Italia y después se reencontró con sus padres en Estados Unidos. Sin embargo, la pasión por el deporte la sembró su padre.

“Con mi papá aprendí a amar el deporte, especialmente la Fórmula 1”, señaló.

Marina tiene seis años de casada y conoció a su esposo en un comercial que grabó cuando tenía 12 años y él 18.

“Tuvimos contacto por el hecho de que teníamos amigos en común en el teatro musical. Después me fui de Colombia, pero terminamos encontrándonos nuevamente. Retomamos conversación por chat. Ahora ya tenemos 9 años de estar juntos. Si queremos tener hijos, pero él no me presiona, quiere que sea cuando yo quiera”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio