Más de 80 pasajeros de Avianca están varados hace 2 días en Aruba sin poder viajar

Más de 80 pasajeros de Avianca que pretendían viajar a Bogotá el domingo 4 de diciembre se encuentran varados en el aeropuerto de Aruba; la aerolínea asegura que han tenido problemas técnicos mientras que los usuarios denuncian que han sido engañados y les han reprogramado 5 veces el vuelo.



"Hay personas mayores de edad, niños, personas enfermas, gente que requiere llegar a Bogotá para trabajar, además de extranjeros que han perdido sus conexiones, es increíble que nos hayan reprogramado más de 4 veces el vuelo y que la aerolínea no pueda solucionar un problema técnico, aunque nos han respondido por hospedaje y alimentación, no es justo que nos engañen así", dio uno de los pasajeros afectados.



Por su parte, Avianca respondió y dijo que había problemas en la oficina de la Aduana en Aruba que no permitieron la llegada del repuesto que necesitaba la aeronave para prestar el servicio.



"El repuesto que requiere la aeronave no pudo ser enviado a Aruba ayer por un problema de Aduana en Aruba”, señaló la empresa.



Ante esta situación, la compañía decidió enviar este martes un avión, el cual salió de Bogotá a las 6 de la mañana.



Cabe señalar que, según Gilma Usuga, jefe de comunicaciones de Avianca, “los viajeros han recibido toda la atención dispuesta para estos casos: alojamiento, alimentación, transporte terrestre, entre otros".



El vuelo de regreso estaría programado para las 11 a.m. de este martes.