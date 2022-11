“Me comí siete goles después de haber sido figura en Ecuador”: Córdoba

En el América de Cali Óscar Córdoba fue la figura y ahí se metió en los corazones de muchos colombianos.

Respecto a su buenos y malos momentos Óscar comenta: “El problema no fue lo que paso sino lo que viene. Cuando tu te comes el gol, sientes la pena del gol pero ahí mismo viene otro y el problema no es el que pasó sino el que viene”.

La goleada más grande que recuerda el arquero es un 7-3. Era el primer partido del torneo doméstico, Córdoba estaba prestado a Millonarios del 92, acababa de ser figura en Ecuador y en el primer partido le metieron siete goles

“Te preguntan de la alineación de ese 7-3 y nadie se acuerda, todos se acuerdan es del arquero. Yo me tengo que sobreponer de todos los golpes de la vida porque mi familia depende de mí”, dice.