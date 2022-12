Me considero activista, no puedo pasar por alto el país en que vivo: Cony Camelo

La actriz, presentadora y músico Constanza Camelo, más conocida como Cony Camelo, habló con Mabel Lara en En Blanco y Negro sobre su vida artística y personal. Sus temores, alegrías, tristezas, amores y desamores contados desde el lado más humano.

Publicidad

“Yo me considero activista y no puedo pasar por alto el país en el que vivo (…) He visto cambiar tanto este país y siento que es el lugar donde tuve que nacer. Dos palabras que me identifican son dulzura y fuerza”, dijo.

Camelo manifestó que “la música es mis historias y mi vida, es mi hijo y mi todo. Entre tanto la presentación y la actuación es parte de lo que la vida ha hecho conmigo y me siento afortunada por ello”.

Publicidad

“La música ha hecho parte de mí desde muy pequeña, aunque me daba rabia cantar porque sentía que eso me alejaba de actuar (…) La música es un salvavidas que me llevó a conocer al gran Gustavo Cerati”, comentó Cony ligeramente emocionada.

Publicidad

Así es esta actriz y presentadora, franca y sincera que en medio de dificultades y esfuerzo logró hacerse un cupo en el corazón de los colombianos. “Yo no me arrepiento de nada y siento que tengo un espíritu fuerte que sabe dónde quiere llegar”, arguyó.

Sumado a lo anterior, Camelo ha tomado varios talleres de clown y máscaras en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Fue presentadora del programa Mucha Música de CityTv durante tres años y luego tuvo la gran oportunidad de hacer la audición para la telenovela ‘Los Reyes’ frente a otras 30 aspirantes, papel que obtuvo y con el que le llegó la fama, con su personaje de Hilda Reyes por su excelente interpretación.

Publicidad

“Realmente la fama de City fue agradable porque éramos el ‘sex simbol’ de todos los rockeros, pero ‘Los Reyes’ significó muchísimo. No podía andar por las calles porque la gente me paraba y fue alucinante. Fue una etapa de la vida que sufrí y disfruté”, añadió.

Publicidad

Finalmente, Camelo como la mujer con los pies en la tierra que es, aseveró que “uno añora la fama hasta que realmente la tiene en frente y se da cuenta todo lo que esto conlleva. Pierdes un poco la privacidad y debes estar siempre a disposición del público aun cuando no tienes buenos días”.