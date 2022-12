Me considero afortunado por tener familia: Carlos Giraldo

El presentador valluno Carlos Giraldo, de La Red de Caracol Televisión, estuvo en Agenda en Tacones contando detalles de su vida personal y profesional al referirse a cómo llegó a ser un referente en el mundo de la farándula y los chismes de la televisión colombiana.

“Trabajaba en teatro musical y eso me llevó a hacer comerciales hace 25 años. A la televisión llegué por Cesar Escola, porque trabajaba con él en todos los musicales y él hizo el jingle de Sweet en el año 1997. Luego me llevó al casting como un simple candidato y me escogieron, desde entonces he trabajado 17 años en la televisión”, dijo Carlos.

En la vida particular se considera una persona bastante discreta y tranquila. “Me desdoblo mejor en un set de grabación que en la vida real, me considero una persona tímida, pero fue algo que me fue llegando con la edad”, añadió.

Reveló también que a sus 52 años se convirtió en bisabuelo, luego de que a los 14 fuera papá y a los 31, abuelo.

“Se ha convertido en una bendición lo que a los 14 fue un trauma. Uno a esa edad no está preparado para ser papá ni mucho menos, yo asumí ese error 10 años después porque los primeros años de mi hija lo asumieron los abuelos”.

Se declaró agradecido con la vida por ser “un homosexual que tiene familia”, pues su hija, nieta y bisnieta lo aceptan como tal como es, aunque él mismo considere que no es “un modelo de nada”.