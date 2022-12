Me decidí a ser periodista a través de la música: Alejandra Oraa

“Me decidí a ser periodista a través de la música”, cuenta Alejandra, quien a los 16 años perseguía “el sueño de la música”. “Me apasionaba, empecé a trabajar como corista de ciertos artistas y en una de estas presentaciones que tuve para Navidad me llamó el productor, pensé que me iban a botar”. (Lea también: “Conoces a las personas por medio de la música”: Manuel Medrano )

“Se me acercó y me preguntó si me interesaba hacer televisión, me ofreció un reality llamado Pepsi Música pues encajaba en el perfil, me encantaba hablar y eso iba más allá de una cara bonita”, cuenta Alejandra.

La venezolana narra que tras ir a la audición tuvo que escuchar un disco e identificar todas las canciones. “Luego pasé a hacer una falsa entrevista, quedaron entonces 5, luego 3 niñas y finalmente no quedé, pero desde ahí quedé enamorada de la televisión”.

“Siempre fui curiosa por naturaleza y me di cuenta que esa curiosidad podía usarla con la música haciendo televisión”.

Sin embargo, actualmente no se desempeña cubriendo entretenimiento pues se decepcionó de este tipo de trabajo. “Me enfoqué en las noticias pues ahora no soy una muchacha alegre y gritona, además me decepcioné con el entretenimiento; me parece ridículo hablar de chismes, se le hace un enorme daño al periodismo cuando personas que cuentan chismes se dicen periodistas. Así me decidí por el periodismo”.

Escuche en este audio la entrevista completa de Alejandra Oraa En Blanco y Negro.