Me siento la mujer más exitosa del mundo por como vivo la vida: Ilona

Su nombre significa pedazo de sol proveniente del griego, quizá por eso su energía irradia alegría entre los que la escuchar hablar; sin embargo, no siempre se hizo llamar así.

“Yo me bautice como Ilona en 1999; decidí cambiarme el nombre porque antes me llamaba Liliana y quería que ese nuevo nombre representará lo que yo soy realmente y surgió Ilona con la ayuda de mi amiga Patricia”, aseguró.

Bogotana de corazón pero con raíces tolimenses; así es Ilona, una mujer que creció en medio de costumbres, creencias familiares y juegos populares que marcaron su infancia.

“Viví en barrios como la Candelaria y Egipto por eso creo que soy más rola que nadie. Yo hacía parte de los niños que jugaba al Tín - tín corre – corre, las escondida y ponchados; una infancia muy bonita”, afirmó la artista.

El Rap era uno de los géneros musicales que más influenciaban a Ilona, que hicieron de ella una joven “rebelde” y “bravucona”, pero siempre con una voz dulce que hacía cautivar a los que la escuchaban cantar.

“Me sentía muy identificada con el Rap de barrio, por eso era una niña rebelde y bravucona que andaba entre grupo de muchachos que se hacían en los callejones de la Candelaria para improvisar, aunque yo nunca lo pude hacer”, recordó en medio de risas.

La artista recordó su primera interpretación musical junta un cantante urbano que conoció una tarde mientras vendía sus artesanías en calle.

“Me rebuscaba la plata en las calles y un día conocí a Hernando, un hombre que cantaba en los buses y me dijo: Oiga usted canta chévere y me invitó a cantar juntos en el transporte público; ese día cantamos ‘Piel’ de Claudia de Colombia”, dijo.

Confesó que su carrera musical no ha sido fácil, que le ha costado mantenerse en la industria pero que no se da por vencida y espera poder reunir el dinero que necesita para sacar su nueva producción.

“Me siento la mujer más exitosa del mundo, porque el éxito no lo define el dinero ni la popularidad, sino la manera en la que uno vive y yo vivo exitosamente”, finalizó.