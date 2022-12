Mi cama es suficientemente cómoda para dormir tranquilo: Néstor Morales a Gustavo Petro

Una foto, publicada en Twitter por BLU Radio, que mostraba la suite presidencial de Evo Morales, ocasionó una respuesta del senador Gustavo Petro, que, al citar el trino, afirmó que puede apostar que es más lujosa la habitación de Néstor Morales, director de Mañanas BLU.

Apuesto a que la de Néstor es más lujosa. https://t.co/0PQprTGrAQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2019

Ante la publicación de Petro, Néstor Morales le recordó al exalcalde de Bogotá

que él no dirige ni toma decisiones sobre los contenidos digitales de BLU Radio.

“No tengo nada que ver con esto, pero Petro me saca al baile y entonces voy a comentarle. (…) Senador Petro, me encantaría discutir cómo es la cama en la que yo duermo, me encantaría contarle cómo son las sábanas que yo uso, me encantaría contarle de qué color son las habichuelas que yo como, me encantaría contarle de qué color es el baño, pero me parece una soberana tontería”, agregó.

Además, invitó a Petro, a que, si hay que debatir, se haga sobre temas realmente importantes para el país y la audiencia.

“Me encantaría contarle, senador Petro, que no tengo Ferragamo, me encantaría contarle que no tengo tulas debajo de mi cama, de la que usted está hablando. Me encantaría contarle que no duermo con metralleta al lado de mi almohada”, añadió el director de Mañanas BLU.

Escuche aquí la intervención completa de Néstor Morales:

El trino, al que hizo referencia Petro, tiene un enlace que lleva a una galería de fotos, de la agencia AFP, que muestra la habitación del expresidente boliviano en la Casa Grande del Pueblo, el palacio desde el que gobernaba Evo Morales.

Las imágenes fueron divulgadas por el gobierno actual de Bolivia, que, este jueves, llegó hasta la suite presidencial, en la que, según la ministra de Comunicación de ese país, Roxana Lizarralde, se encontraron varios elementos lujosos.

"Parece una habitación de un jeque árabe, el derroche de dinero que se ha hecho para la construcción de este palacio realmente es un insulto para todos los bolivianos", aseguró a los medios.