“Mi hijo está enfermo y necesita medicinas”: madre de joven raptado en Bello

Blu radio contactó a la mamá de Julián Velásquez Grisales, el joven de 15 años que, según las autoridades, fue secuestrado por la estructura delincuencia de Pachelly.



La mujer suplicó por la vida del adolescente.



“Muy triste porque no sé nada de él. Yo sé que lo cogieron los de Pachelly y no me lo quieren devolver. Los del Gaula, la Fiscalía, me han estado acompañando todos estos días sobre ese caso, pero no se sabe nada, es un sufrimiento muy horrible para una madre y una familia”, expresó.

Bajo absoluta reserva, la madre contó a Blu Radio que su hijo está enfermo y necesita medicinas.



Julián Velásquez Grisales fue raptado el pasado 25 de febrero en el sector de Niquía, luego de que asesinaran a un familiar suyo.

