MinTrabajo pide que marchas del 1 de mayo no incluyan actos vandálicos

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el ministro Luis Eduardo Garzón envió un mensaje a los trabajadores colombianos.

Asegura que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, no es inferior a los retos planteados para avanzar en la creación de condiciones que reconozcan los mínimos en cuanto a seguridad social y otros beneficios para brindar condiciones de trabajo decentes.

Resalta las iniciativas como los programas para jóvenes y mujeres impulsados por el Gobierno y celebra la última información del DANE que muestra a Colombia como un país con la tasa de desempleo más baja en 15 años con un indicador de 8,9 % de desempleo y la creación de 854 mil nuevos empleos.

Por último, el ministro afirma que el Gobierno ve con simpatía las movilizaciones que se realizarán en el Día del Trabajo.

Sin embargo, espera que no se presenten actos vandálicos en estas; confía además que los sindicatos rechazarán cualquier tipo de actitud negativa para la jornada de este viernes festivo.

Este es el mensaje completo que envió el ministro de Trabajo:

Este día reciban un afectuoso y cálido saludo todos los trabajadores colombianos. El primero de mayo es una fiesta que reivindica el significado de quien genera riqueza a través de su labor sea ella cual sea. Hoy los sindicatos se movilizan, los trabajadores asumen su derecho al reconocimiento y su defensa por un empleo decente, los empleadores reflexionan sobre la importancia de lo que significa su mano de obra y el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, no es inferior a los retos que hoy todos nos planteamos para avanzar en la creación de condiciones que reconozcan los mínimos de los mínimos en cuanto a seguridad social y el respeto al derecho de asociación para que el trabajo sea como debe ser: decente

Reconocer estos derechos es parte de la tarea del Gobierno y sus esfuerzos se centran en sectores como el campo, donde con contadas excepciones, ha habido una ausencia y un olvido histórico que en la administración de Juan Manuel Santos hemos corregido para lograr que la vida rural laboral sea una posibilidad en el territorio para reivindicar mejores condiciones a quienes lo trabajan; en esta tarea, la OIT será un gran aliado y el Estado en su conjunto hará el mayor de los esfuerzos, ojalá en un escenario de paz, para avanzar en ese objetivo. También tenemos una gran preocupación por los jóvenes y para ellos avanzamos en el reconocimiento del ejercicio de la educación y en la puesta en marcha de estrategias como EMPLEOS SIN PALANCAS y la generación de los 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS, para atacar uno de los principales retenes que encuentran hoy técnicos, tecnólogos, bachilleres y profesionales, al momento de buscar empleo: la falta de experiencia. Y qué decir de las mujeres y su inequidad laboral con relación al hombre, cosa que no puede soportar ni esta ni ninguna otra sociedad. Estos y otros sectores son para el Gobierno Nacional fundamentales en la construcción de un país en donde el trabajo sea un factor de paz y equidad

Nos congratulamos con la última información de DANE que nos muestra como un país con la tasa de desempleo más baja en quince años, con un indicador de 8,9 por ciento del desempleo y la creación de 854 mil nuevos empleos. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de ingreso, a pesar de todas las circunstancias de austeridad, de la caída en el precio internacional del petróleo y de todas las situaciones adversas que se han generado, lo que quiere decir que cuando hay crisis también hay oportunidades

Hoy las organizaciones sindicales se movilizan y muchas de sus reivindicaciones tienen razón porque aún prevalece en Colombia un prejuicio sindical y tenemos que superarlo y luchar para que no haya además impunidad con los trabajadores víctimas de la violación de sus derechos fundamentales. Pero también los sindicatos tienen que entender que el discurso donde prevalece la protesta y no la propuesta, sin negar que la primera es un derecho fundamental, no ayuda cuando requerimos de mejores condiciones para hacer espacios de reconciliación permanente y de reencuentro por objetivos comunes.

Estas fiestas que viven hoy los trabajadores, las marchas, las movilizaciones, las vemos con la simpatía de una expresión democrática, de libre opinión y expresión, de tolerancia con la crítica y la contradicción, de agradecimiento al apoyo, manifestaciones todas que deben darse siempre en un ambiente amable y propositivo.

Estoy seguro que quienes quieran hacerle daño a esta actitud optimista y alegre de los trabajadores utilizando el vandalismo, serán rechazados por los sindicatos a los que les es inherente hacer jornadas en paz, movilizaciones que reivindiquen la vida y que para nada son tolerantes con el uso de la violencia.