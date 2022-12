Movilidad y desarrollo portuario: las incógnitas del nuevo puente Pumarejo

A puertas de la inauguración del nuevo puente Pumarejo, y aunque la ciudadanía continúa a la expectativa por una de las obras más ambiciosas del Gobierno Nacional, aún no hay respuesta para los interrogantes que surgen tras la puesta en funcionamiento de la imponente estructura.

Uno de ellos es la congestión vehicular que originará el paso de los seis carriles del puente, frente a los únicos 2 con los que actualmente cuenta la vía Barranquilla - Ciénaga.

Así lo explicó el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, quien también manifestó su preocupación teniendo en cuenta que el corredor vial es una avenida con altos índices de accidentalidad.

"Es crítico ese enlace entre las dos obras para minimizar lo que igualmente será problemático: pasar de una obra de tres carriles a una de uno solo. Es una vía plana donde la gente corre mucho, sin iluminación, donde hay accidentes casi todos los días", precisó Plata.

Aunque mucho se ha hablado sobre su aporte al desarrollo de la actividad portuaria en la ciudad, el panorama aún no está claro teniendo en cuenta que, en los últimos días, el Gobierno Nacional anunció que no se cuentan con recursos para la demolición de la vieja infraestructura. De acuerdo con el empresario, hasta que el viejo puente no sea demolido, al menos en la parte central, no estará habilitado el paso de buques de gran dimensión bajo la nueva estructura.

"Se requiere tumbar la parte más alta del puente viejo, indispensable para que pasen buques más altos y por recomendaciones hidráulicas, tumbar el resto de la estructura del lado de Barranquilla buscando la adecuación de los puertos para que reciban las embarcaciones", agregó el empresario.

Hasta el momento, el proyecto de la doble calzada de la vía entre el puente Pumarejo y el peaje de Palermo continúa siendo otra de las incógnitas que, según Plata, cumple un requisito fundamental para darle mayor funcionalidad al puente.

A este hecho, se suma la preocupación de los ciudadanos frente al futuro de los barrios ubicados en los alrededores de la nueva infraestructura,

sectores que, sin duda, se verán afectados por un posible embotellamiento vehicular.

